Comunicado do Business Wire :ASM Global

Localizada em Ridgedale, Missouri, apenas a algumas milhas de Branson, a Thunder Ridge Nature Arena combina a beleza natural da região dos Ozarks com a arquitetura belíssima que se integra perfeitamente ao ambiente circundante.

"Todos nós amamos a magnífica região dos Ozarks e sentimos um profundo orgulho de compartilhar a beleza desse lugar que chamamos de lar com outras pessoas ao redor do mundo pelas próximas gerações", disse o famoso conservacionista e fundador do Bass Pro Shops, Johnny Morris. Morris, a força motriz por traz da Thunder Ridge, chama o projeto de "um presente para o povo e herança dos Ozarks".

Uma equipe altamente especializada que utiliza técnicas arquitetônicas de biomimética fundiu a vitrine musical com capacidade para 18.000 pessoas ao mundo ao seu redor, com cada assento oferecendo vistas deslumbrantes dos 1.200 acres do Lago Table Rock, enseadas e vistas infinitas da floresta verdejante da Boston Mountain.

Morris e sua equipe acreditam que a Thunder Ridge Nature Arena será uma experiência de entretenimento ao ar livre inigualável, incluindo o embelezamento de camarotes de luxo nunca antes vistos, chamados de "The Nature Tower". Se elevando 12 andares a partir do calcário do Ozark e da terra dolomita, quatro de seus andares conterão camarotes VIP repletos de quartos, vistas desobstruídas do palco e vistas panorâmicas da natureza.

A gigante da indústria, ASM Global, foi contratada para gerenciar e operar a instalação, e fez uma parceria com a Live Nation para a produção de eventos musicais ao vivo. A inauguração da Thunder Ridge começou atraindo a atenção de estrelas como Chris Stapleton, cuja apresentação em julho próximo esgotou os ingressos em poucos minutos.

O CEO da ASM Global, Ron Bension, disse: "Estamos muito felizes que Johnny Morris vai operar este local único e espetacular. Esta criação extraordinária é mais do que um lugar para se ver um concerto. É um destino em si. Uma verdadeira experiência como nenhuma outra."