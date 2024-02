Bloqueio nos EUA à ajuda à Ucrânia já tem 'impacto', afirma Otan

O bloqueio americano à ajuda à Ucrânia já teve impacto no conflito, afirmou nesta quinta-feira o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg.

"Já vemos o impacto do fato de que os Estados Unidos não terem conseguido tomar uma decisão", afirmou o norueguês à imprensa antes de uma reunião de ministros da Defesa da Otan.

Stoltenberg acrescentou, no entanto, esperar que o "Congresso concorde com a continuidade do apoio à Ucrânia".