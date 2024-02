Alexia Putellas é convocada pela Espanha para 'Final Four' da Liga das Nações

Também na lista da treinadora Montse Tomé está a meio-campista do Real Madrid, Tere Abelleira, que se recuperou de problemas musculares.

A duas vezes vencedora da Bola de Ouro não joga desde meados de novembro devido a problemas no joelho, embora esta semana tenha começado a retomar os treinos coletivos com o Barcelona.

A jogadora do Barcelona Alexia Putellas, que está afastada dos campos há várias semanas, foi incluída na lista de convocadas da Espanha para o 'Final Four' da Liga das Nações, publicada nesta quinta-feira (15) pela Federação Espanhola.

As duas provavelmente passarão por um exame médico com 'La Roja' antes de viajarem a Sevilha para a semifinal da Liga das Nações contra a Holanda, no dia 23 de fevereiro.

A atacante Jenni Hermoso continua sendo convocada por Tomé, desde que voltou à seleção espanhola em outubro passado, após o duro episódio do beijo forçado na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia.

Após a semifinal, a Espanha voltará a jogar em Sevilha, no dia 28 de fevereiro, na final da Liga das Nações ou na disputa pelo terceiro lugar, dependendo do que acontecer contra a Holanda.

A outra semifinal será disputada entre França e Alemanha.

Os finalistas desta Liga das Nações se classificarão para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

A seleção espanhola feminina espera assim alcançar aquela que seria a sua primeira participação numa olimpíada.