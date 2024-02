Ajax arranca empate no fim e segue na luta na Conference League; Betis perde em casa

Mas, para o delírio de sua torcida, o Ajax empatou com dois gols nos acréscimos. Branco Van den Boomen converteu um pênalti confirmado pelo VAR (90'), e após um escanteio curto, o atacante Steven Berghuis fechou o placar (90'+7) encobrindo o goleiro e deixando tudo em aberto para a partida de volta na Noruega.

Na Johan Cruyff ArenA, a equipe escandinava chegou à reta final da partida com uma vantagem de 2 a 0 graças a dois gols do meia dinamarquês Albert Groenbaek (16' e 64').

Também nos playoffs desta quinta-feira houve outro empate em 2 a 2, entre o belga Union Saint-Gilloise e o Eintracht Frankfurt.

Num início avassalador os visitantes alemães abriram vantagem de 2 a 0 com gols do meia Farès Chaibi logo aos 3 minutos e do austríaco Sasa Kalajdzic aos 10.

Mas o time belga diminuiu ainda no primeiro tempo com um gol do meia norueguês Mathias Rasmussen (31') e o atacante sueco Gustaf Nilsson deixou tudo igual na segunda etapa (68').

O Betis, a única equipe espanhola que entrou em campo nesta quinta-feira, se complicou ao perder em casa por 1 a 0 para o Dínamo Zagreb. O gol da vitória dos croatas foi marcado de pênalti, aos 75 minutos, por Bruno Petkovic.

Até então, o Dínamo quase não havia levado perigo à área do Betis e a sua melhor oportunidade só veio aos 67 minutos com um forte chute de pé direito de Marko Bulat.

O Betis jogou com um pouco mais de fluidez, mas também sem eficácia no ataque.