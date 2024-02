Agricultores protestam com tratores no centro de Madri

Agricultores e pecuaristas espanhóis protestaram com seus tratores nesta quinta-feira (15) em frente ao Ministério da Agricultura, no centro de Madri, antes de uma reunião com o ministro Luis Planas, que anunciou uma série de medidas para tentar encerrar os protestos do setor.

Com os tratores parados e cartazes onde se lia "O campo em pé de guerra" ou "Planas, a ruína do campo. Você se propôs, conseguiu", os manifestantes se concentraram por várias horas às portas do prédio localizado em frente à estação de Atocha, confirmou um fotógrafo da AFP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O protesto era uma medida de pressão antes da reunião que o ministro teve com os três principais sindicatos de agricultores e pecuaristas, Asaja, COAG e UPA.