Vaga no Congresso dos EUA que era do brasileiro George Santos fica com o partido adversário

A vaga que era do republicano George Santos foi destinada para o democrata Tom Suozzi

O democrata Tom Suozzi venceu uma eleição especial em Nova York para uma cadeira na Câmara dos EUA na terça-feira, 13, saindo vencedor em um distrito suburbano politicamente misto, em uma vitória que pode aumentar as esperanças de seu partido rumo a uma eleição presidencial a ser disputada ainda tarde neste ano. Suozzi derrotou a republicana Mazi Pilip para ocupar a cadeira que ficou vaga quando o brasileiro George Santos, também republicano, foi expulso do Congresso. A vitória marca o retorno de Suozzi a Washington - ele representou o distrito por três mandatos antes de sair para concorrer, sem sucesso, a governador. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Não está claro quanto tempo durará sua próxima passagem pelo Capitólio, à medida que se desenrola um processo de reestruturação que pode remodelar o distrito. Mas, por enquanto, o resultado reduz a já pequena maioria republicana na Câmara. E proporciona aos democratas uma vitória muito necessária nos subúrbios de Long Island, na cidade de Nova Iorque, onde o Partido Republicano mostrou uma força surpreendente em eleições recentes.

Suozzi enfatizou o tema de sua campanha de cooperação bipartidária em um discurso de vitória que foi brevemente interrompido por manifestantes que criticavam seu apoio a Israel. "Existem divisões em nosso país onde as pessoas nem conseguem conversar umas com as outras. Tudo o que podem fazer é gritar e berrar uns com os outros", disse ele, reconhecendo os manifestantes. "Essa não é a resposta para os problemas que enfrentamos em nosso país. A resposta é tentar unir as pessoas para tentar encontrar um terreno comum." "A maneira de tornar o nosso país um lugar melhor é tentar encontrar um terreno comum. Não é fácil de fazer. É difícil de fazer", disse Suozzi a apoiadores na sua festa de noite de eleição em Woodbury. A vitória de Suozzi provavelmente garantirá aos democratas que eles possam ter um bom desempenho nas comunidades suburbanas de todo o país, o que será fundamental para os esforços do partido para retomar o controle da Câmara dos EUA e reeleger o presidente Joe Biden. Ainda assim, a previsão para novembro pode ser complicada, dado que a participação da população, já esperada para ser baixa devido a esta corrida ser abreviada, foi potencialmente prejudicada por uma tempestade que despejou vários centímetros de neve no distrito no dia da eleição. Ambas as campanhas ofereceram aos eleitores caronas gratuitas para irem às urnas enquanto estradas com lama aquosa eram limpas. No curto prazo, o resultado poderá ser um fator para votações extremamente acirradas na Câmara, onde os republicanos detêm uma maioria de 219 a 212. Em um exemplo da importância de uma cadeira, os republicanos da Câmara votaram na noite de terça-feira pelo impeachment do secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas por um único voto, punindo o governo Biden por suas políticas de fronteira

"As questões que preocupam a todos não são importantes neste momento?" Em um local de votação em Long Island, Eliezer Sarrias, de 59 anos, disse que votou em Suozzi porque o ex-congressista parecia mais capaz de trabalhar com o partido adversário para chegar a acordos e acabar com o impasse no Congresso. "Os constituintes elegem nossos oficiais para desempenhar um determinado trabalho e realmente tivemos um ano parlamentar muito estagnado", disse Sarrias após votar em uma escola secundária em Levittown. "Mesmo com os migrantes agora, tínhamos um acordo bipartidário no Congresso e de repente ele evaporou, tipo, por quê? Será que realmente precisamos esperar pela chegada de outro presidente ou as questões que preocupam a todos não são importantes neste momento?"

Durante a campanha, Suozzi, um político centrista, apoiou-se em algumas das mesmas questões que os republicanos usaram para atacar os democratas, pedindo políticas de fronteira mais duras nos EUA e uma reversão das leis de Nova York que tornou mais difícil para juízes deterem suspeitos criminais aguardando julgamento. Santos: uma história de "sucesso" e mentiras A incomum eleição no meio do inverno tornou-se necessária depois que Santos foi deposto por seus colegas em dezembro, no meio de seu primeiro mandato.