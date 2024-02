Tiger Woods sobre sua volta ao circuito: 'Ainda adoro competir'

Antes de disputar o seu primeiro torneio do PGA em 10 meses, a estrela do golfe Tiger Woods afirmou nesta quarta-feira (14) que continua competindo com entusiasmo e fome de vitórias.

Woods, prejudicado por problemas físicos desde seu acidente de carro em 2021, voltará à competir a partir desta quinta-feira no Genesis Invitational, torneio que ele organiza com sua fundação de caridade em Pacific Palisades, bairro luxuoso em Los Angeles, na Califórnia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Um 'W' seria legal, certo?", respondeu Woods nesta quarta à pergunta sobre o que ele consideraria uma semana de sucesso no Riviera Country Club.