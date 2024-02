Son Heung-Min é ferido após briga com companheiros na Copa da Ásia

O atacante sul-coreano Son Heung-min, estrela do Tottenham, lesionou um dedo após uma briga com os companheiros de seleção antes da derrota para a Jordânia nas semifinais da Copa da Ásia, anunciou a federação da Coreia do Sul nesta quarta-feira (14).

Son jogou a partida com os dedos da mão direita imobilizados e nesta quarta a federação sul-coreana confirmou que o motivo da lesão foi uma briga entre jogadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Grande favorita ao título, a Coreia do Sul foi surpreendida pela Jordânia (2 a 0) na semifinal da Copa da Ásia, em duelo disputado no dia 5 de fevereiro, em Doha (Catar).