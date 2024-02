'Somos invecíveis', diz presidente do Paraguai após reunião com Milei

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou nesta quarta-feira (14), após reunião em Buenos Aires com o colega argentino, Javier Milei, que, se trabalharem juntos, serão "invencíveis".

"Trabalhando juntos, somos invencíveis", diz em vídeo publicado no X Peña, primeiro presidente recebido por Milei desde a sua posse, em 10 de dezembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o paraguaio, o objetivo da reunião foi discutir os laços bilaterais em relação a questões energéticas e fronteiriças, bem como a agenda de trabalho conjunta em nível regional e no âmbito da presidência temporária do Paraguai no Mercosul.