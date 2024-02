Puerto Cabello vence Defensor Sporting nos pênaltis e vai à 2ª fase da Libertadores

O venezuelano Academia Puerto Cabello avançou nesta terça-feira (13) na Copa Libertadores-2024 ao vencer por 4 a 2 nos pênaltis o uruguaio Defensor Sporting, no jogo de volta da primeira fase, disputado em Montevidéu.

Em sua primeira participação na principal competição de clubes da Conmebol, o Puerto Cabello garantiu uma vaga na segunda fase apesar de perder por 1 a 0 nos 90 minutos no Estádio Centenário, com um gol de Brian Mansilla quase no intervalo (45'+2).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele recebeu um cruzamento de Nicolás Rodríguez na área e chutou de pé esquerdo.