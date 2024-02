Preço do petróleo cai após aumento das reservas nos EUA

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (14) após um forte aumento nas reservas nos Estados Unidos.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril cedeu 1,41%, a 81,60 dólares. Enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para março perdeu 1,57%, a 76,64 dólares.

As reservas comerciais de petróleo dos Estados Unidos aumentaram fortemente na semana passada, muito mais do que o previsto pelo mercado, mas as de gasolina caíram, também mais do que o esperado, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira.