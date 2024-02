Otan anuncia gasto militar recorde em 2024, após ameaças de Trump

"Este ano, espero que 18 aliados gastem 2% do PIB em defesa. Será mais um número recorde, seis vezes maior que em 2014, quando apenas três aliados cumpriram a meta", disse.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, anunciou nesta quarta-feira(14) um aumento significativo dos gastos militares pelos membros da aliança, após ameaças de Donald Trump aos países em atraso com suas contribuições.

As declarações de Trump impactaram a nível mundial e foram criticadas publicamente por líderes importantes.

A lista dos 18 países que cumprirão com a meta este ano não foi divulgada. Em 2023, foram onze. Neste mesmo ano, os países da Otan decidiram converter 2% em piso e não em teto.

No último fim de semana, em um comício de campanha, Trump sugeriu ainda que incentivará a Rússia a "fazer o que quiser" com eles.

Com a guerra na Ucrânia, vários países do bloco aumentaram os investimentos militares, mas os Estados Unidos ainda pagam a maior parte do combinado.