Osaka vai às quartas do WTA 1000 de Doha sem jogar; Swiatek vence Alexandrova

A japonesa Naomi Osaka se classificou para as quartas de final do WTA 1000 de Doha nesta quarta-feira (14), antes de a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, bater a russa Ekaterina Alexandrova (19ª) por 6-1 e 6-4.

Nas quartas, Swiatek vai enfrentar a bielorrussa Victoria Azarenka (31ª) ou a letã Jelena Ostapenko (11ª).

Por sua vez, Osaka, vencedora de quatro Grand Slams, nem precisou entrar em quadra para se classificar. A ucraniana Lesia Tsurenko, que na véspera venceu a tunisiana Ons Jabeur, não pôde jogar devido a uma lesão no cotovelo.

A japonesa de 26 anos, de volta às competições em janeiro depois de ter se tornado mãe, terá como próxima adversária a tcheca Karolina Pliskova (59ª), ex-número 1 do mundo.

Nos demais jogos do dia, a canadense Leylah Fernandez (38ª) surpreendeu ao eliminar a chinesa Zheng Qinwen (7ª) por 7-5 e 6-3.

Fernandez, de 21 anos e vice-campeã do US Open em 2021, jogará as quartas de final contra a número 4 do mundo, a cazaque Elena Rybakina, que sobreviveu a uma dura batalha de três sets contra a americana Emma Navarro (23ª), com parciais de 6-1, 6-7 (6/8) e 6-4.