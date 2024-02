ONU pede à Colômbia garantias para eleição de procurador-geral

As Nações Unidas pediram nesta quarta-feira (14) ao governo colombiano que garanta as condições para a eleição de um novo procurador-geral "sem interferência", após um cerco de partidários do presidente Gustavo Petro contra os magistrados que elegeram o novo chefe do Ministério Público.

A Suprema Corte de Justiça (CSJ) deveria ter nomeado um promotor em dezembro para substituir Francisco Barbosa, um forte crítico do presidente esquerdista, mas, por falta de um acordo, o órgão judicial ficou sob o comando interino de sua vice-procuradora e aliada, Martha Mancera.

As manifestações convocadas por Petro levaram, na tarde de quinta-feira, a um bloqueio de acesso ao prédio onde os juízes estavam deliberando sobre a nomeação, que a mais alta corte do país descreveu como um "bloqueio violento e ilegal".