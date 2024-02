Nadal está fora do ATP 250 de Doha e já pensa em Indian Wells

O tenista espanhol Rafael Nadal, afastado das quadras desde seu breve retorno no início do ano em Brisbane (Austrália), anunciou em uma mensagem nas redes sociais nesta quarta-feira (14) que não vai disputar o ATP 250 de Doha.

Horas antes, o espanhol tinha deixado em aberto sua participação no torneio no Catar, ao declarar em uma entrevista ao canal La Sexta que sentiu dores nas últimas semanas e estava "um pouco no limite".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Adoraria jogar em Doha, onde a equipe do torneio, assim como os incríveis torcedores cataris sempre me apoiaram muito. Infelizmente, não estou pronto para competir e não poderei ir a Doha. Queria realmente estar lá e voltar a jogar depois daquela vitória inesquecível de 2014. Vou me concentrar na recuperação para a exibição em Las Vegas e para o incrível torneio de Indian Wells.