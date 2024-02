Ministro da Defesa da Indonésia lidera eleição presidencial

Os resultados oficiais serão divulgados apenas em março, mas dois institutos de pesquisa independentes - que acertaram os resultados em eleições anteriores - apontaram Subianto com mais de 55% dos votos, com base em uma amostra de quase dois terços dos locais de votação.

O ex-general de 72 anos, funcionário do alto escalão militar no declínio da ditadura de Suharto há 25 anos, precisa obter mais de 50% dos votos, com uma taxa de participação de pelo menos 20% dos eleitores nas 38 províncias do país, para assegurar a vitória.

"A esperança é ganhar", declarou Subianto à imprensa antes de votar em Bogor.

O ministro pretende discursar a seus eleitores nesta quarta-feira à noite.

Em sua quinta eleição desde o fim da ditadura em 1998, quase 205 milhões de pessoas estavam registradas para votar e escolher seu novo presidente, os deputados e representantes locais.

Três candidatos disputaram a presidência deste enorme arquipélago asiático, o quarto país mais populoso do mundo, com quase 280 milhões de habitantes: Subianto, o ex-governador de Jacarta Anies Baswedan e o ex-governador de Java Central Ganjar Pranowo.

O ex-general chegou como claro favorito após uma campanha de retórica populista na qual se comprometeu a seguir as políticas do presidente em fim de mandato Joko Widodo, que não poderia concorrer à reeleição.