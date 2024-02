Medo e desespero no maior hospital do sul de Gaza

A equipe médica do hospital Nasser, o mais importante do sul da Faixa de Gaza, fez um apelo por ajuda nesta quarta-feira (14), diante da situação "catastrófica" da instalação, sem água potável, com esgotos transbordando no pronto-socorro e franco-atiradores nos telhados.

"Foi uma noite escura, com uma onda de bombardeios e explosões", contou à AFP Mohammed al Astal, enfermeiro do pronto-socorro do hospital Nasser, em Khan Yunis. A cidade se tornou o epicentro dos combates entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

"Os tanques abriram fogo pesado contra o hospital e franco-atiradores nos telhados dos edifícios próximos também dispararam, matando três pessoas deslocadas", acrescentou o homem de 39 anos.