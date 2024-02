Mediadores internacionais intensificam esforços para alcançar trégua em Gaza

Mediadores internacionais intensificam, nesta quarta-feira (14), os seus esforços para chegar a um acordo de trégua entre Israel e o movimento palestino Hamas na Faixa de Gaza, onde a ONU teme um "massacre" se o Exército israelense lançar uma operação na cidade de Rafah. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa a Faixa, 103 pessoas morreram em bombardeios israelenses nas últimas 24 horas no território palestino sitiado, devastado por mais de quatro meses de guerra. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os ataques visaram especialmente as cidades de Khan Yunis e Rafah, no sul, junto à fronteira fechada com o Egito, que se tornou o último refúgio para 1,4 milhão de palestinos, segundo a ONU, a grande maioria deslocada pela guerra e vivendo em condições extremas.

Desde terça-feira, o Egito recebeu representantes dos Estados Unidos, principal apoiador de Israel, e do Catar, onde vive o líder do Hamas. O objetivo é negociar uma trégua que inclua a libertação dos reféns sequestrados em Gaza em 7 de outubro, durante um ataque sem precedentes do movimento islamista palestino em território israelense. O chefe do Mossad, o serviço secreto israelense, David Barnea, participou das negociações junto com o diretor da CIA, William Burns, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, e autoridades egípcias, informou a emissora AlQahera News, próxima da Inteligência egípcia. A delegação israelense deixou o Cairo, segundo a imprensa israelense, mas as negociações continuarão "pelos próximos três dias", disse o AlQahera News na terça-feira. Uma delegação do Hamas deverá viajar ao Cairo, provavelmente nesta quarta-feira, segundo uma fonte do movimento palestino, considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Na Cisjordânia, Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina e do partido Fatah, rival do Hamas, instou o movimento islamista no poder em Gaza a "fechar rapidamente" um acordo que permitiria a libertação de prisioneiros palestinos e evitaria "consequências catastróficas".

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, crítico veemente da ofensiva israelense em Gaza, será recebido nesta quarta-feira no Cairo pelo seu homólogo egípcio Abdel Fattah Al Sissi. "Estamos trabalhando intensamente com o Egito e o Catar em uma proposta para a libertação dos reféns", disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na terça-feira.

Segundo Israel, das cerca de 250 pessoas sequestradas em 7 de outubro, 130 continuam detidas em Gaza - 29 teriam morrido. Uma trégua de uma semana em novembro permitiu a libertação de 105 reféns em troca de 240 palestinos presos por Israel. Nesta quarta-feira, quase uma centena de familiares dos reféns viajaram a Haia para apresentar uma denúncia contra o Hamas por "crimes contra a humanidade" ao Tribunal Penal Internacional (TPI), segundo os seus representantes.