'Libertem Rocío': prisão de ativista aumenta tensão na Venezuela

San Miguel foi presa em 9 de fevereiro quando estava prestes a viajar para fora da Venezuela com sua filha, que mais tarde foi colocada em liberdade condicional.

Seu ex-marido, o coronel aposentado Alejandro José Gonzales, também foi preso sob suspeita de "revelar segredos políticos e militares".

Seus irmãos e o pai de sua filha também foram presos, mas depois liberados. Saab os acusou de "encobrir provas": um celular e um laptop de San Miguel.

Desde sua prisão, que se tornou oficial na tarde de domingo, os advogados de San Miguel vêm denunciando o "desaparecimento forçado" de sua cliente, a quem ainda não tiveram acesso.

"As violações de seus direitos e garantias fundamentais continuam", escreveu um de seus advogados, Joel García, nesta quarta-feira no X. "Estamos às portas do tribunal para sermos designados como seus advogados de defesa, mas isso não foi possível devido à ausência do juiz".

"O prazo para a apelação e para propor medidas de investigação está passando, mas a ideia é que passe, mas sem defesa particular", acrescentou.