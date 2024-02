'Libertem Rocío': ONGs denunciam 'escalada' na Venezuela após prisão de ativista

Membros de ONGs denunciaram nesta quarta-feira (14) uma "escalada" na Venezuela contra movimentos da sociedade civil, após a prisão da ativista de direitos humanos Rocío San Miguel, acusada de "terrorismo".

"Libertem Rocío!", repetiram os representantes de uma dezena de organizações reunidas em Caracas para exigir a libertação da diretora da ONG Control Ciudadano, que registra casos de violações de direitos humanos contra civis e militares.

"Rocío San Miguel está sendo detida como parte da política do Estado venezuelano de criminalizar as organizações da sociedade civil e seus membros (...). Estamos vendo uma escalada no aprofundamento da criminalização e da repressão", disse à AFP a advogada Andrea Santacruz, da ONG Civilis.