Justiça francesa arquiva denúncia por estupro contra ministro de Macron

O Tribunal de Cassação francês rejeitou definitivamente nesta quarta-feira (14) o caso sobre acusações de estupro em 2009 contra o ministro do Interior, Gérald Darmanin, do governo do presidente Emmanuel Macron.

O tribunal superior confirmou que arquivou a queixa apresentada por Sophie Patterson-Spatz, que a Justiça havia ordenado em primeira instância em 2022 e em recurso um ano depois.

"Esta decisão marca o ponto final de um procedimento que dura sete anos para eventos que supostamente datam de quase 15 anos", celebraram os advogados de Darmanin, Mathias Chichportich e Pierre-Olivier Sur.