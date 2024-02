Homem dado como morto reaparece vivo meses após família receber cinzas

Homem dado como morto reaparece vivo meses depois de família receber cinzas Crédito: Reprodução/The New York Times

Após passar um tempo na prisão, ele procurou um programa de moradia temporária em Portland, no estado de Oregon, para tratar dos vícios. No local, ele conseguiu voltar a ficar sóbrio. Os primeiros indícios de que ele estaria ‘morto’ aconteceu em uma loja de conveniência. Ele teve uma compra negada no cartão de benefícios. Mas, a ficha só caiu quando ele começou a tentar recuperar os documentos para arranjar um emprego. “Obviamente, você não consegue se candidatar quando você está morto.” Intrigado pela situação, um policial do Departamento de Polícia de Portland apareceu na moradia temporária em que Tyler estava vivendo para o questionar sobre a razão de procurar pelos documentos de um homem morto. O policial tinha uma foto dele em mão e ficou incrédulo ao ver que eram a mesma pessoa. “Eu estava pensando: bom, eu te disse. Nunca nos 20 anos em que eu servi, eu lidei com uma situação dessa”, informou o policial. Na noite seguinte, o principal investigador do Escritório do Examinador Médico do Condado de Multnomah visitou Tyler para explicar o erro. Ele tinha sido confundido com outro morador do centro de recuperação que tinha morrido, vítima de uma overdose de Fentanil. O homem estava com a carteira de Tyler, possivelmente roubada. As cinzas desse homem foram entregues à família de Tyler que, de fato, acreditava que ele estivesse morto. “A última coisa que eu tinha escutado sobre ele é que tinha morrido de overdose”, disse uma tia.

