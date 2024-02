Frágil esperança de acordo de trégua na Faixa de Gaza

O Egito, um mediador tradicional no conflito israelense-palestino, recebeu na terça-feira os diretores de inteligência dos Estados Unidos e de Israel, além do chefe de Governo do Catar, para dialogar sobre uma trégua que propicie uma nova libertação de reféns.

As discussões entre o diretor da CIA, William Burns, o chefe do Mossad, David Barnea, o primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, e autoridades do Egito foram "positivas" e continuarão nos "próximos três dias", anunciou o canal de televisão AlQahera News, próximo ao serviços de inteligência egípcio.

Um integrante do gabinete político do Hamas, Khalil al-Hayya, vai liderar a delegação do movimento islamista no Cairo, onde se reunirá com os diretores de inteligência do Egito e do Catar, informou uma fonte do movimento à AFP.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, declarou na terça-feira em Washington que o país trabalha "intensamente com Egito e Catar em uma proposta para a libertação dos reféns".

O governo de Israel afirma que 130 reféns estão na Faixa de Gaza, incluindo 29 que estariam mortos, de quase 250 sequestrados em 7 de outubro. Uma trégua de uma semana em novembro permitiu a libertação de 105 reféns e 240 presos palestinos que estavam em penitenciárias israelenses.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou recentemente que o Exército prepare uma ofensiva em Rafah, cidade que chamou de "ultimo reduto" do movimento islamista Hamas.