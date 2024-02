Federação Inglesa aprova entrada de Jim Ratcliffe no capital do Manchester United

A entrada de Ratcliffe no capital do clube será efetivada após o fim do período de apresentação de ofertas, que foi adiado de 14 para 16 de fevereiro.

Fundador da gigante petroquímica Ideos, Ratcliffe, uma das pessoas mais ricas do Reino Unido, chegou a um acordo antes do Natal com a família americana Glazer, atual proprietária do Manchester United, para a compra de 25% das ações por 1,02 bilhão de libras esterlinas (R$ 6,4 bilhões na cotação atual), com mais 238 milhões de libras (R$ 1,5 bilhão) a serem investidos nas infraestruturas do clube.

Torcedor do United, 'Sir' Ratcliffe, que já é proprietário do Nice da França e do Lausanne-Sport da Suíça, também será responsável pelas operações esportivas do clube inglês.

O multimilionário de 71 anos já teve diversas reuniões com dirigentes do Manchester United, incluindo o técnico Erik Ten Hag, além de grupos de torcedores e políticos locais.

Segundo a imprensa britânica, o empresário planeja uma ampla reformulação no elenco da equipe, que não vence a Premier League desde 2013.

smg/hpa/jld/mcd/gfe/cb/aa