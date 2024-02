Exército israelense anuncia ataques aéreos no Líbano

O Exército de Israel anunciou nesta quarta-feira (14) "uma série de incursões no Líbano" de seus aviões de combate, o que provoca o temor de uma escalada do conflito entre os dois países vizinhos no contexto da guerra na Faixa de Gaza.

O Exército não divulgou detalhes sobre os ataques, que aconteceram depois que um foguete disparado do Líbano feriu várias pessoas no norte de Israel, segundo fontes médicas israelenses.