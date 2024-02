EUA elogia anúncio da Otan de maior compromisso com gastos de defesa

Os Estados Unidos deram boas-vindas, nesta quarta-feira (14), ao anúncio da Otan de que 18 de seus membros cumpriram a meta de gastos em defesa, após os comentários do ex-presidente americano Donald Trump de que encorajaria a Rússia a atacar os aliados inadimplentes.

"Acredito que é muito importante", declarou aos jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, sobre as estimativas de gastos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reveladas em Bruxelas, na Bélgica.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, anunciou que 18 dos 31 membros cumpriram a meta da aliança militar de gastar 2% de seu Produto Interno Bruto em defesa, em comparação com os 11 que o fizeram no ano anterior e apenas três em 2014.