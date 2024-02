Equador realizará referendo em abril para enfrentar crime organizado

A autoridade eleitoral do Equador decidiu, nesta quarta-feira (14), realizar em 21 de abril a consulta popular proposta pelo presidente Daniel Noboa para enfrentar as violentas quadrilhas de traficantes de drogas com medidas como extradição e aumento das penas.

Com quatro votos a favor de seus cinco membros, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) "aprovou o calendário eleitoral e declarou o início do processo eleitoral" para o referendo, informou o órgão em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os equatorianos decidirão sobre a participação dos militares no controle de armas, o aumento das penas para crimes ligados ao crime organizado e a possibilidade de as forças de segurança usarem armas confiscadas de criminosos.