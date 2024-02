Equador busca novos mercados para suas bananas após sanção russa

No dia 5 de fevereiro, o serviço russo de vigilância veterinária e fitossanitária suspendeu a autorização de cinco exportadores de bananas produzidas no Equador, apontando a presença de uma mosca na fruta. Quatro dias depois, a mesma medida foi aplicada às exportações de algumas flores equatorianas.

A Rússia é o segundo destino da banana equatoriana, com 21% (quase 76 milhões de caixas) do total das vendas ao exterior, atrás da União Europeia com 28%, segundo a Associação dos Exportadores de Banana do Equador (AEBE).

Segundo a imprensa russa, nove em cada dez bananas importadas pelo país vêm do Equador.

