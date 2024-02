Comunicado do Business Wire :Perficient, Inc.

A Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient"), a principal consultoria digital global que transforma as maiores empresas e as maiores marcas do mundo, anunciou hoje o aprimoramento de sua iniciativa Electrifying the Future of Automotive (Eletrificando o futuro do setor automotivo), que agora apoiará 13 equipes de Fórmula SAE e Fórmula Aluno de universidades notáveis dos EUA, México e Alemanha.

A próxima geração de líderes automotivos está acelerando a transição dos motores de combustão interna (ICE) para opções mais sustentáveis e eficientes em termos de energia. O programa Electrifying the Future of Automotive da Perficient está promovendo a educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) ao capacitar os estudantes universitários a projetar, construir e competir com a próxima geração de carros de corrida no estilo fórmula, incluindo veículos elétricos (EVs), em competições nacionais e globais.

Como parte do programa Electrifying the Future of Automotive, os especialistas da Perficient se reúnem com os estudantes para compartilhar como as empresas automotivas trabalham com a Perficient, discutir oportunidades de carreira, visitar as garagens das equipes e apoiar cada equipe durante a competição.