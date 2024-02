Comunicado do Business Wire :Lenovo

No MWC, o maior evento de ecossistema de conectividade do setor de tecnologia (26 a 29 de fevereiro, Barcelona, Espanha), a Lenovo (estande nº 3N30) apresentará seu mais recente portfólio de dispositivos de IA e soluções de infraestrutura, bem como dois novos conceitos de dispositivos que desafiam os formatos tradicionais de PC e smartphone.

Na CES, a Lenovo lançou seus primeiros PCs com IA, trazendo a tecnologia para seu portfólio de PCs ThinkBook, ThinkPad, Yoga, Legion e ThinkCentre. Com a visão da empresa de "IA para Todos" no MWC, a Lenovo apresentará vários novos PCs com IA e soluções de computação de ponta, aproximando ainda mais a tecnologia do público em geral em 2024/2025. A expectativa da empresa é que a tendência da IA híbrida alimente a demanda por PCs e smartphones com IA e impulsione um novo ciclo de atualização do setor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desenvolvidos especificamente para oferecer suporte à IA, os PCs com IA da Lenovo são projetados para executar tarefas que envolvem raciocínio, resolução de problemas e aprendizagem. Mais importante ainda, eles criam um vínculo usuário-máquina, oferecendo experiências personalizadas amplificadas pela IA. Com mais poder de computação e mais armazenamento, os grandes modelos de linguagem (LLMs) podem ser executados facilmente no dispositivo, em vez de na nuvem. Esses modelos se adaptam gradativamente às preferências e hábitos do usuário, auxiliando-o de forma cada vez melhor com o passar do tempo, o que resulta em uma experiência mais personalizada e, ao mesmo tempo, garante a privacidade.