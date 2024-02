Comunicado do Business Wire :Kinaxis Inc.

Kinaxis® (TSX:KXS), líder em oferecer soluções de gestão de cadeias de fornecimento, dá as boas-vindas a seu mais novo parceiro de extensão de soluções (SolEx), PredictHQ, a empresa de inteligência de demanda preditiva, para o ecossistema de parceria Kinaxis. Como parte da nova integração, os clientes da Kinaxis terão agora acesso ao maior e mais inteligente fluxo de dados de eventos, a fim de ajudar a aprimorar a previsão de demanda, visibilidade de eventos, precificação dinâmica, gestão de inventário, otimização de entrega e muito mais. A plataforma impulsionada por IA da PredictHQ permite que as empresas tomem decisões mais inteligentes, ao prever a demanda futura de eventos locais. "Agora, mais do que nunca, rastrear e ter visibilidade das mudanças repentinas na demanda é essencial para as empresas que buscam se diferenciar e satisfazer as altíssimas expectativas dos clientes", disse o diretor executivo da PredictHQ, Campbell Brown. "Estamos muito empolgados por sermos um importante parceiro de extensão de soluções da Kinaxis e esperamos poder tornar fáceis, confiáveis e escaláveis a previsão e a resposta às mudanças na demanda dos clientes criadas por eventos." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Kinaxis oferece aos clientes uma solução de integração exclusiva que permite criar, processar e executar fluxos de trabalho de integração de dados. A PredictHQ rastreia 19 categorias de eventos em quatro tipos de eventos, incluindo esportes, festivais, política, feriados, mau tempo, atrasos em aeroportos e muito mais, o que irá auxiliar ainda mais os clientes a planejar melhor e reagir com mais rapidez às interrupções.

Conrad Mandala, vice-presidente sênior da organização mundial parceira da Kinaxis, disse:"Estamos orgulhosos de ter muitas fontes de dados altamente valiosas e seguras para nossos clientes. Estamos animados em continuar proporcionando às marcas internacionais com as quais trabalhamos, os mais recentes avanços em dados inteligentes, ao dar as boas-vindas à PredictHQ em nosso programa de parceria." O programa Kinaxis PartnerLink, que inclui integradores de sistemas, parceiros de nuvem, parceiros SolEx e revendedores de valor agregado, é um ecossistema robusto de organizações que compartilham a crença no poder da orquestração da cadeia de fornecimento de ponta a ponta como um meio de acelerar a transformação estratégica e otimizar cadeias de fornecimento a nível mundial. Para saber mais sobre a Kinaxis e seus parceiros, acesse kinaxis.com/partners. Sobre a Kinaxis A Kinaxis é líder global em gerenciamento moderno da cadeia de suprimentos. Atendemos cadeias de suprimentos e as pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Nosso software tem a confiança de marcas globais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com uma abordagem de IA com foco no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a orquestrar sua rede de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, do planejamento estratégico plurianual a execução e a entrega no destino. Para obter mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos LinkedIn . Sobre a PredictHQ

A PredictHQ é pioneira em inteligência preditiva de demanda, que reforça o planejamento de demanda com base em IA ao eliminar pontos cegos de negócios causados pela volatilidade da demanda referente a eventos externos. A PredictHQ capacita as empresas a dominar a previsibilidade, de modo que possam otimizar o estoque, equipes, preços e o marketing para capitalizar eventos locais em tempo real. A combinação exclusiva da PredictHQ de dados de eventos com nível de previsão, modelos de IA superiores e infraestrutura ágil propicia decisões de negócios mais inteligentes, indo além de QUE eventos locais estão ocorrendo para ajudar líderes empresariais a prever o imprevisível: POR QUE cada evento é importante para eles. Saiba mais em predicthq.com . O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

