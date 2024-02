Bombardeios israelenses no Líbano deixam vários mortos

O Exército de Israel anunciou nesta quarta-feira (14) "uma série de incursões no Líbano" de seus aviões de combate, o que provoca o temor de uma escalada do conflito entre os dois países vizinhos no contexto da guerra na Faixa de Gaza.

O Exército anunciou ter atacado "posições terroristas do Hezbollah" em várias cidades do sul do Líbano, o que deixou quatro mortos, incluindo três civis da mesma família e um combatente islamista, segundo a Agência Nacional de Informação (ANI, oficial).

Os bombardeios israelenses, que atingiram várias cidades em um raio entre 10 e 25 km da fronteira, foram realizados em resposta ao disparo de um foguete do Líbano contra uma base militar no norte de Israel.