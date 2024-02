Atelier na Albânia produz máscaras venezianas para o mundo

Cada novo modelo é feito com argila e, em seguida, camadas de papel machê são adicionadas. No total, o processo de fabricação passa por doze etapas e cada peça requer semanas de trabalho.

A cidade fornece anualmente para países do mundo inteiro, como Brasil e Japão, 20.000 máscaras, elaboradas a partir de um dos 1.700 modelos disponíveis no atelier. Feitas à mão, seguem rigorosamente a tradição, o que lhes dá o direito de usar o adjetivo "venezianas".

Em um atelier na cidade de Shkodër, na Albânia, artesãos se apressam para os retoques finais de suas elegantes e misteriosas máscaras venezianas, que animam as festas carnavalescas do Rio de Janeiro a Veneza.

Aproximadamente 70% da produção vai para Veneza, onde, neste ano, o carnaval homenageou Marco Polo, explorador e comerciante veneziano que faleceu há 700 anos. Suas viagens e descobertas inspiraram máscaras deslumbrantes.

"Com suas penas, rendas ou cristais de Swarovski, pérolas, metais perfurados, etc., as máscaras venezianas são feitas para atrair todos os olhares por sua elegância", explica o artista albanês Edmond Angoni, que molda essas delicadas peças há mais de vinte anos.

Em Veneza, onde o carnaval acaba de terminar, Angoni possui oito salas que exibem suas criações. Os trajes completos para o carnaval de 2024, incluindo as máscaras ricamente decoradas e vestidos suntuosos, são vendidos por 5.000 euros cada, cerca de R$ 26 mil.

As máscaras de animais tiveram muito sucesso neste ano, usadas como capacetes e inspiradas em obras de Gustav Klimt e Alphonse Mucha.

"Uma máscara não é apenas um objeto, cada máscara tem sua história, espírito, mistério e magia. Cada máscara é, antes de tudo, uma obra de arte", diz Gise Zeqo, que trabalha nessa oficina desde sua abertura, há 27 anos.

Sua máscara favorita representa o encontro do Sol com a Lua, um amor impossível pintado por Klimt.