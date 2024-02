Ataque a tiros deixa um morto e nove feridos nos EUA durante desfile do Super Bowl

Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas nesta quarta-feira (14) no centro de Kansas City, durante o desfile pela vitória dos Chiefs no Super Bowl, anunciaram os bombeiros.

Duas pessoas armadas foram presas após o incidente, acrescentou a polícia. Os feridos foram atendidos pelos serviços de emergência.

Centenas de milhares de pessoas celebravam os Chiefs, que venceram no último domingo o Super Bowl, a final do campeonato nacional de futebol americano. Vários jogadores desceram dos ônibus para cumprimentar e tirar fotos com torcedores, muitos dos quais haviam chegado ao local antes do amanhecer.

O tradicional desfile da vitória percorria um trajeto de 3 quilômetros até a estação ferroviária Union Station, onde ocorreram os disparos. Torcedores fugiram às pressas do local, enquanto a polícia trabalhava para esvaziar a estação.

