Após excursão caótica, Messi volta a Miami para amistoso contra o Newell's

Voltando para casa após a polêmica turnê asiática do Inter Miami, Lionel Messi fechará um ciclo de sua lendária carreira nesta quinta-feira (14) ao jogar um amistoso contra o Newell's Old Boys, seu time do coração na Argentina. O encontro de Messi com o clube onde jogou quando criança vai encerrar a preparação do Inter para a próxima temporada da Liga Norte-Americana (MLS), que terá início em Miami, no dia 21 de fevereiro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O técnico do time americano, Gerardo Martino, anunciou que Messi será titular contra a equipe de Rosário, onde o astro nasceu, e garantiu que ele não sofreu lesões graves durante sua viagem pela Ásia.

"Leo teve uma inflamação no adutor na partida contra o primeiro time árabe (Al-Hilal). Ele não teve nenhuma lesão que justificasse um afastamento ou qualquer tratamento especial. Fomos indo dia após dia", explicou 'Tata' Martino em uma coletiva de imprensa. "Foi por isso que ele jogou dez minutos no segundo jogo, foi por isso que não pôde jogar em Hong Kong e foi por isso que jogou um pouco mais no Japão", lembrou. "Se tudo continuar assim, será muito bom neste início de campeonato, que é o que queremos". O Inter quer esquecer nesta quinta-feira as decepções de uma pré-temporada que, além dos problemas físicos de Messi e de seu novo companheiro Luis Suárez, deixou uma rastro de derrotas e até conflitos com torcedores e autoridades no exterior. Aos 36 anos, Messi enfrenta sua primeira temporada completa na MLS com o desafio de se manter saudável ao longo de um calendário repleto de torneios, que inclui a disputa com sua seleção na Copa América-2024 (20 de junho a 14 de julho) e talvez a cereja do bolo nos Jogos Olímpicos de Paris. Antes de iniciar esta maratona, Messi viverá um dos duelos mais especiais de sua carreira contra o Newell's, time do qual é torcedor desde criança.

Play

O capitão do tricampeonato mundial da Argentina começou a jogar futebol no clube Abanderado Grandoli, a poucos quarteirões de sua casa, e aos seis anos entrou para as categorias de base do Newell's. Apesar de sua estatura muito baixa, as notícias do talento inato de 'La Pulga' chegaram aos escritórios do River Plate em Buenos Aires e à Europa.

No final de 2000, o Barcelona conseguiu que Messi se transferisse para sua famosa academia, cobrindo o tratamento com hormônio do crescimento que as equipes argentinas não garantiam. Apesar da traumática saída aos 13 anos de Rosário (cidade que fica 300 km de Buenos Aires), Messi manteve um vínculo sentimental com o Newell's e o futebol argentino, reforçado após a conquista da Copa do Mundo do Catar-2022. O atacante, cujo contrato com o Inter se encerra em 2025, não descarta a possibilidade de jogar no campeonato argentino pelo Newell's antes de se aposentar.