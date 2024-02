AIE inicia processo para que a Índia se torne membro pleno

A Agência Internacional de Energia (AIE), que se tornou indispensável nos debates mundiais sobre a energia e o clima, anunciou nesta quarta-feira (14) a ampliação de suas missões e a abertura de um processo para receber a Índia como membro pleno.

Criada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em plena crise do petróleo, a agência celebrou seus 50 anos com um encontro que reuniu em Paris mais de 30 ministros da Energia e do Clima.

A AIE tem como membros 31 Estados, entre eles países europeus, Estados Unidos, México e Japão. A Índia é um membro associado desde 2017, assim como Brasil, China, Argentina e Quênia, entre outros.