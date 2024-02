Agricultores espanhóis continuam protestos e bloqueios de estradas

Os agricultores espanhóis continuaram, nesta quarta-feira (14), os protestos para denunciar as dificuldades sofridas pelo setor, com bloqueios de estradas em vários pontos do país, e provocaram a suspensão da primeira fase de uma prova de ciclismo no sul.

Os tratores bloquearam vários trechos de estradas em diferentes zonas, segundo a Direção-Geral de Trânsito (DGT).

A maior parte das ações concentrou-se no sul, em províncias como Granada, Málaga, Jaén e Sevilha, onde as principais rotas foram cortadas durante a manhã.