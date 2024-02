Wawrinka volta a Buenos Aires com vitória; Cilic se despede na 1ª fase

"É fantástico estar de volta à Argentina. Queria vir para cá antes de encerrar minha carreira, senti falta dessa torcida. Estou feliz com a partida que fiz, acho que joguei muito bem e espero continuar assim porque meu próximo adversário será muito difícil. Ele está jogando em ótima fase", disse Wawrinka após o triunfo.

No saibro do Buenos Aires Lawn Tennis Club, Wawrinka superou um início desfavorável e venceu Cachin por 6-7 (4/7), 6-1 e 6-2, em duas horas e 22 minutos.

O suíço Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo e atual 60º do ranking, estreou no ATP 250 de Buenos Aires com uma vitória em três sets sobre o argentino Pedro Cachin (74º) na segunda-feira, em dia em que outro destaque, o croata Marin Cilic, se despediu na estreia.

Wawrinka, de 38 anos e vencedor de três Grand Slams (Austrália-2014, Roland Garros-2015 e US Open-2016), participa pela quarta vez do torneio de Buenos Aires, em que foi finalista na temporada 2013, e em na próxima fase enfrentará o chileno Nicolás Jarry (21º), terceiro cabeça-de-chave do torneio.

Já Cilic não foi sombra daquele poderoso jogador que venceu o Aberto dos Estados Unidos em 2014, e perdeu para o sérvio Laslo Djere.

Djere, 35º do ranking mundial e que larga como sétimo cabeça-de-chave no saibro de Buenos Aires, venceu Cilic por 4-6, 6-3 e 6-0, em um duelo em que o ex-número 3 mundial terminou visivelmente cansado.

Cilic tenta retornar ao circuito depois de sofrer uma grave lesão no joelho direito que o deixou fora do circuito durante quase toda a temporada passada, e em janeiro passado voltou às atividades, mas perdeu as quatro partidas que disputou desde então.

Após a partida, o croata colocou em dúvida sua possível participação nos torneios do Rio de Janeiro e Santiago do Chile, e expressou que "é uma decisão que tenho que pensar, porque não estou me sentindo cem por cento".

Djere, que joga pela quinta vez em Buenos Aires, onde chegou às quartas de final em 2021, enfrentará na segunda fase o vencedor do duelo entre o brasileiro Thiago Seyboth Wild (83º) e o italiano Andrea Vavassori (152º).