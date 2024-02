Tempestade de neve provoca cancelamento de voos e caos no transporte em Nova York

Nova York e seus arredores amanheceram nesta terça-feira cobertos de neve pela primeira vez em dois anos, devido a uma tempestade que atinge o nordeste dos Estados Unidos e levou ao fechamento de escolas e tribunais, ao cancelamento de voos e perturbou o trânsito.

Companhias aéreas cancelaram mais de 1.220 voos, incluindo 43% de todos aqueles operados no aeroporto de LaGuardia e 28% do serviço do aeroporto de Newark, além de quase um a cada cinco voos no aeroporto JFK, segundo o rastreador Flight Aware.

Escolas fecharam e mais de 1 milhão de alunos assistiam às aulas remotamente no fim da manhã, anunciou em entrevista coletiva Donald Banks, que responde pelo ensino na cidade.