Rio encerra desfiles do Carnaval em grande estilo

Integrante da escola de samba Unidos do Viradouro se apresenta na última noite do desfile de Carnaval no Sambódromo da Marques de Sapucai, no Rio de Janeiro, Brasil, em 13 de fevereiro de 2024 Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

A magia do Sambódromo do Rio não tem fim: justamente quando se pensa ter visto a alegoria mais criativa ou a fantasia mais minuciosamente elaborada, aparecem outras que superam tudo. Foi o que aconteceu no segundo e último dia de desfiles da Marquês de Sapucaí, com seu show de música, brilho e cores. Cerca de 70 mil pessoas agitaram bandeiras, cantaram e dançaram nas arquibancadas durante horas, atingindo o êxtase quando a escola de seus corações aparecia.

A cantora Maria Bethânia surpreendeu no carro "Pede Passagem" no início do desfile da Mangueira, que foi dedicado a Alcione, um dos maiores ícones da música brasileira. "Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar", entoavam em uníssono as milhares de almas presentes, inclusive a própria Alcione. A escola de samba marca a vida cultural e social do bairro onde nasceu. Cada escola conta com cerca de 3.000 membros, que se sentem honrados em pertencer a ela. Todos, inclusive aqueles que empurram as alegorias monumentais, esbanjam alegria, cantando e dançando.