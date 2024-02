Queda de avião em rodovia dos EUA é capturada por câmera de veículo

A câmera instalada em um carro que viajava por uma rodovia da Flórida, nos Estados Unidos, capturou o exato momento da queda de um avião que acabou vitimando duas pessoas na última sexta-feira, 9.

A aeronave, um jato executivo Bombardier Challenger 600, havia saído de Columbus, no estado de Ohio, no centro-oeste dos EUA, e deveria seguir até a cidade de Naples, no sudoeste da Flórida.

O vídeo mostra o avião em queda, atingindo com uma das asas um carro que trafegava na rodovia interestadual 75 e explodindo em seguida. O local da queda fica nas proximidades do aeroporto de Naples.