Propostas de mais inovação em reunião da AIE para encarar transição energética

Na reunião, realizada até quarta-feira por ocasião do 50º aniversário da Agência Internacional de Energia (AIE), sediada em Paris, também compareceram os ministros da Colômbia, Costa Rica, Egito, Singapura e Ucrânia, entre outros.

Para lidar com o aquecimento global que "está ocorrendo" neste momento, o mundo da energia deve evoluir para uma maior "inovação", instou o emissário dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry.

"É hora de que os diplomatas e os ministros do Meio Ambiente deixem lugar para os ministros da Energia, da indústria e dos pesquisadores" para avançar na luta contra o aquecimento global, declarou o ministro irlandês Eamon Ryan, que co-preside o encontro.

Esta é a primeira reunião internacional de alto nível desde a COP28 realizada em dezembro em Dubai, onde a comunidade internacional concordou com uma "transição" energética que permita abandonar progressivamente os combustíveis fósseis, que emitem gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento do planeta.

Eamon Ryan destacou antes da reunião o "papel importante" do Brasil, que assumirá a presidência do G20 em 2024 e sediará a COP30 em 2025, após a edição prevista para o final deste ano no Azerbaijão.

"Devemos implantar o mais rápido possível tecnologias existentes e rentáveis", especialmente no campo das energias renováveis, e "devemos introduzir no mercado novas tecnologias mais rapidamente", afirmou Kerry.

O americano referia-se a tecnologias, nem todas comprovadas, para economizar ou usar energia com maior eficiência, capturar CO2, armazenar eletricidade ou produzir hidrogênio.

"Por quê? Porque este ano está mais quente do que o anterior. E no próximo ano estará mais quente do que este. [...] Está garantido" cientificamente, acrescentou.