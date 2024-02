Principal assessor de Biden para América Latina deixa o cargo

O veterano especialista em América Latina foi o rosto visível da política do líder democrata para a região.

Como tal, fez parte da equipe que promoveu uma aproximação com o governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, sob sanções dos Estados Unidos, que consideram fraudulenta sua reeleição em 2018.

Além disso, "ele foi o principal arquiteto e porta-voz da política norte-americana do presidente Biden, desde a revitalização da América do Norte como plataforma econômica até liderar as negociações dos EUA com o México para estabelecer o Marco do Bicentenário", afirmou o porta-voz.

Ele também impulsionou a Aliança para a Prosperidade Econômica nas Américas (Apep), uma iniciativa que promove o desenvolvimento econômico e sustentável da região.

O conselheiro tem assessorado Biden por mais de uma década. Ele trabalhou com o democrata quando este era vice-presidente de Barack Obama no reequilíbrio da política econômica norte-americana em relação ao México, impulsionando a cooperação política com o Brasil e lançando a Iniciativa de Segurança Energética do Caribe.

Ele será substituído por "outro assessor do presidente Biden há muito tempo e especialista em América Latina, Daniel Erikson", disse a Casa Branca.