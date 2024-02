Político paquistanês afirma que ganhou eleições devido a fraude eleitoral

Um político paquistanês, que foi declarado vencedor de um assento na assembleia provincial nas eleições da semana passada, anunciou que entregará o assento ao seu rival porque acredita que o resultado foi fraudado a seu favor.

Hafiz Naeemur Rehman, chefe do partido Jamaat-e-Islami (JI) na capital financeira de Karachi, conquistou a cadeira na assembleia provincial de Sindh com 26.296 votos, contra 20.608 do segundo colocado.

Mas Rehman diz acreditar que o verdadeiro vencedor foi o candidato do partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), do ex-primeiro-ministro Imran Khan, que ficou em quarto lugar com 11.357 votos.