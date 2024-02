Petróleo volta a subir

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta terça-feira, apesar da divulgação de uma inflação maior do que o esperado nos Estados Unidos.

O barril do Brent para entrega em abril subiu 0,93%, para US$ 82,77, e o WTI para março teve alta de 1,23%, para US$ 77,87.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao contrário de Wall Street, onde os números sobre a inflação causaram estragos, o mercado do petróleo bruto não foi afetado por esses dados, e sim ganhou força com a ideia de que uma inflação maior do que o esperado reflete uma demanda sustentada.