WASHINGTON:

Senado dos EUA aprova ajuda à Ucrânia, mas Câmara Baixa pode rejeitá-la

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira (13) 60 bilhões de dólares (298 bilhões de reais na cotação atual) em financiamento para a Ucrânia, mas o projeto corre o risco de não ser aprovado pela Câmara dos Representantes, de maioria republicana, segundo o seu presidente Mike Johnson.

(EUA diplomacia política Ucrânia Rússia conflito Congresso governo, 672 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Rio encerra desfiles do Carnaval em grande estilo

A magia do Sambódromo do Rio não tem fim: justamente quando se pensa ter visto a alegoria mais criativa ou a fantasia mais minuciosamente elaborada, aparecem outras que superam tudo.

(Brasil carnaval, 435 palavras, já transmitida)

CARACAS:

Analista militar detida na Venezuela responderá por 'traição' e 'terrorismo'

A ativista e especialista em questões militares Rocío San Miguel, detida quando se preparava para deixar a Venezuela, será acusada de "traição à pátria", "terrorismo" e "conspiração", informou o procurador-geral, Tarek William Saab, na segunda-feira (12).

(Venezuela diplomacia governo, 553 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MOSCOU:

Rússia emite mandados de busca e prisão contra líderes europeus por 'insultar a história'

A Rússia lançou nesta terça-feira (13) mandados de busca e prisão contra líderes dos países bálticos e da Polônia, incluindo a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, a quem acusa de "insultar a história russa".

(Rússia Letônia Estônia Lituânia UE Ucrânia conflito justiça história, 500 palavras, a ser transmitida)

LONDRES:

Conflitos atuais colocam mundo à beira de 'década mais perigosa', diz relatório

A guerra entre Israel e Hamas, o conflito na Ucrânia e as tensões crescentes entre China e Irã preveem "uma década mais perigosa" no mundo, alertou nesta terça-feira (13) o instituto especializado em defesa IISS.

(EUA Rússia Palestinos Irã China GB Israel Ucrânia defesa, 550 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

DUBAI:

Crise no Mar Vermelho coloca em risco processo de paz no Iêmen

Os ataques huthis no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, respondidos com bombardeios dos Estados Unidos e do Reino Unido contra este grupo rebelde, paralisam os esforços para colocar fim à guerra do Iêmen e ameaçam sua população.

(conflito transporte paz economia Iêmen EUA ReinoUnido ONU, 641 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Inflação nos EUA se modera em janeiro menos que o esperado

A inflação nos Estados Unidos, uma questão central da campanha eleitoral americana, moderou-se para 3,1% durante 12 meses em janeiro, menos do que o esperado, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (13).

(EUA índices economia inflação eleições macroeconomia, 549 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Brasil, Azerbaijão e Emirados anunciam aliança de presidências da COP

Os Emirados Árabes Unidos, enquanto presidentes da última COP28, e os seus sucessores, Azerbaijão e Brasil, anunciaram nesta terça-feira (13) o início de uma aliança sem precedentes para "melhorar a cooperação e a continuidade" das negociações da cúpula climática da ONU.

(Brasil Emirados Azerbaijão clima COP30 energia ONU economia COP29 COP28, 503 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento das oitavas de final da Liga dos Campeões

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com