Partidos se unem no Paquistão para governar sem aliados de Khan

Dois dos três maiores partidos do Paquistão anunciaram nesta terça-feira um acordo de coalizão de governo que exclui partidários do ex-premier preso Imran Khan, que foram os mais votados na eleição da semana passada.

A Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N) e o Partido do Povo Paquistanês (PPP) anunciaram em entrevista coletiva que se propõem a formar uma maioria legislativa com outros pequenos partidos.

"Os partidos aqui presentes constituem cerca de dois terços da Câmara eleita", ressaltou o presidente da PML-N, Shebaz Sharif.