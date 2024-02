Irã condena tio de Mahsa Amini a mais de cinco anos de prisão

As autoridades iranianas condenaram o tio da jovem Mahsa Amini - cuja morte sob custódia policial provocou protestos em 2022 - a mais de cinco anos de prisão, acusado por críticas e propaganda contra o governo, informaram grupos de direitos humanos nesta terça-feira (13).

Safa Aeli, de 30 anos, foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão pelo tribunal revolucionário da cidade de Saqqez, no noroeste do Irã, região natal de sua família, anunciaram as organizações Hengaw e Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Citando o advogado da família, Saleh Nikbakht, o grupo HRANA informou que parte desta pena está suspensa e que Safa Aeli deverá cumprir um total de três anos e seis meses de reclusão.