Ferrari apresenta carro para 2024, o último antes da chegada de Hamilton

A Ferrari apresentou nesta terça-feira (13) através das suas redes sociais o SF-24, carro com o qual a 'Scuderia' vai disputar o Mundial de Fórmula 1 em 2024, última temporada antes da chegada do piloto inglês Lewis Hamilton à equipe italiana, vindo da rival Mercedez. A temporada na escuderia corre o risco de ser ofuscada pela contratação para o próximo ano do heptacampeão mundial, que anunciou seu acordo com a Ferrari no dia 1º de fevereiro, com o objetivo, tanto para o piloto quanto para a marca, de recuperar o terreno perdido em relação a Max Verstappen e Red Bull, que têm exercido um amplo domínio na categoria nos últimos três anos. Os 'tifosi' puderam ver o novo SF-24 num vídeo que a Ferrari publicou nas suas redes sociais, já que apenas um "pequeno grupo de convidados" pôde assistir ao evento ao vivo.

Entre eles estavam o 'Team Principal' e os dois pilotos para 2024, o monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz, que perderá sua vaga com a chegada de Hamilton. O SF-24 é "contínuo" em relação ao carro que terminou a temporada passada, muito mais fiável que o carro com que a Ferrari havia iniciado o ano, o que fez até com que Sainz vencesse o Grande Prêmio de Singapura, única corrida em que a Red Bull não triunfou. "Os pilotos se sentiram bem com o carro nas últimas corridas do ano passado", declarou Vasseur para justificar a evolução da máquina, embora tenha especificado que o novo carro "é mais fácil de pilotar e tem reações mais previsíveis". "Vamos enfrentar a temporada mais longa da história da F1 e Charles, Carlos e eu concordamos que temos que ser mais oportunos e eficazes na gestão das corridas", explicou Vasseur. Em 2024, o Mundial de F1 terá um recorde de 24 corridas, começando em 2 de março no Bahrein. A Ferrari não vence o Mundial de pilotos desde 2007 e o título de construtores desde 2008. No ano passado, a Ferrari terminou bem atrás da Red Bull em ambos os campeonatos, com Leclerc 369 pontos atrás do campeão Verstappen e Saiz ainda mais atrás, em quinto e sétimo na classificação, respectivamente.

"Mal posso esperar para pilotá-lo na pista para comprovar que, como o simulador nos diz, este carro é o passo adiante que todos queremos", disse Sainz antes da apresentação. "Até agora, no simulador, o carro tem se comportado muito bem. Os problemas que tivemos com o carro do ano passado parecem estar resolvidos, embora tenhamos que esperar pelos testes no Bahrein para confirmar isso", concordou Leclerc. Os testes de pré-temporada serão realizados de 21 a 23 de fevereiro no Bahrein.