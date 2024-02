EUA 'profundamente preocupado' com detenção da ativista San Miguel na Venezuela

Os Estados Unidos estão "profundamente preocupados" com a detenção da ativista e especialista militar Rocío San Miguel na Venezuela e acompanham a situação "muito, muito de perto", disse o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, nesta terça-feira (13).

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, "tem que cumprir os compromissos que assumiu no outono sobre como irá tratar a sociedade civil, os ativistas políticos e os partidos da oposição, e inclusive aqueles membros da sociedade venezuelana que queiram se apresentar como candidatos" para as eleições, acrescentou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

aue-erl/db/mar/aa